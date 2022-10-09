Altın kalpli hemşire

Denizli Devlet Hastanesi'nde ambulans hemşiresi olarak çalışan Emine Kaplan, 29 Eylül'de ekip arkadaşlarıyla Sarayköy'de meydana gelen yaralamalı trafik kazası görevine gitti. Karavanda yaralanan Çekyalı Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbıcka (74) çifti, sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

CAMDAN ÇIKIYORDU

Bu sırada karavanda terrier cinsi köpeği fark eden Emine Kaplan, yara almadan kurtulan köpeği aracın kırılan ön camından kucaklayarak aldı. Köpekle ilgilenen hemşire, daha sonra veterinere teslim etti. Kontrolleri yapılan köpek, belediye barınağına götürüldü. Köpeğin barınakta olmasına üzülen Emine hemşire, bir gün sonra hastanede Çekyalı çiftle görüşüp izin aldı ve isminin Ringo olduğunu öğrendiği köpeği barınaktan evine getirdi.

Kaza geçiren çiftin köpeğine, yakınları alana kadar bakacağını ifade eden Kaplan, "Yaralıları kurtarmak için yapılan operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Araçta bulunan bir köpek yaralıların başında duruyordu. Sonrasında köpek karavanın parçalanan ön camından çıkmaya çalıştı. Tam o sırada kucağıma atladı. Bana sarıldı, titriyordu. Hastalarla ilgilenmemiz gerektiği için köpeği bankete bağladım. Sarayköy Belediyesi'ni aradım, köpeği götürdüler" dedi. Çekyalı çiftle görüştükten sonra köpeği evine getirdiğini dile getiren Kaplan, Ringo ile o günden bu yana çok iyi anlaştıklarını söyledi. Kaza yapan çiftin kızlarının ülkesinden Denizli'ye geldiğini tedavinin ardından dönüşte köpeği götüreceği için üzüldüğünü anlatan Kaplan, "Çift Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. 2 ay kadar tedavi görecekler" dedi.

ONUNLA ÇOK IYI ANLASIYORUZ

KÖPEKLE anlaşmak için Çekçe kelimeler öğrendiğini kaydeden Kaplan "Çok iyi anlaşıyoruz. Benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyor" dedi

■ SEBAHATTİN ALP