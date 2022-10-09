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Haberler Denizli Denizli'de şüpheli ölüm! Arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Denizli'de şüpheli ölüm! Arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yanına gelen 2 arkadaşı ile geceyi geçiren ve evinde uyuşturucu malzemesi bulunan Suat Eydir, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

İHA

09.10.2022, 10:52

Denizli’de şüpheli ölüm! Arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Suat Eydir, yanına gelen iki arkadaşıyla beraber geceyi geçirdikten sonra uyudu. Sabah kalktıklarında Eydir'in seslenmelerine rağmen tepki vermediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Eydir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri evde ise uyuşturucu malzemesi ve aparatı buldu.

Eydir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. İki arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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