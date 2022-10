Denizli’de feci kaza! Traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli-Antalya Karayolunda seyir halinde ilerleyen Mustafa S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı otomobil ile Fevzi K. idaresindeki 15 LF 182 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.







SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı ile traktör sürücüsü Fevzi K.'ya ilk müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralı ise Acıpayam itfaiyesinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan her iki araç kullanılmaz hale geldi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen her iki araçta, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının durumu iyi olduğu, 1'inin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.