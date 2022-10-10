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Haberler Denizli Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası’nın yeni başkanı oldu

Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası’nın yeni başkanı oldu

10.10.2022

Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası’nın yeni başkanı oldu
Denizli Sanayi Odası (DSO) genel kurulunda mevcut Başkan Müjdat Keçeci aday olmazken, DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ve Okan Konyalıoğlu başkanlık için yarıştı. Kasapoğlu'nun listesinden 13, Konyalıoğlu'nun listesinden 13 isim seçildi. Meclis toplantısında DSO'nun yeni Başkanı Selim Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu, kazananın Denizli sanayisi olacağını belirterek, "Tek hedefimiz aldığımız bu bayrağı ve Denizli sanayisini daha ileri taşımak" dedi. DSO yönetimi şu isimlerden oluştu: Ali Fuat Özel, Enis Emre Boz, Halil Erdoğan, Levent Çaputçu, Orçun Alptekin, Osman Uğurlu, Mehmet Sarı, Mehmet Serter oldu. Meclis Başkanı İsmail Okan Konyalıoğlu da yeniden seçildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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