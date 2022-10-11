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Haberler Denizli Henüz 1 ay önce evlenmişti! Elektrik kaçağı sonu oldu

Henüz 1 ay önce evlenmişti! Elektrik kaçağı sonu oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda 1 ay önce evlenen Resul Gümüştekin, güvenlik olarak çalıştığı çiftlikte kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gümüştekin’den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.

İHA

11.10.2022, 15:41

Henüz 1 ay önce evlenmişti! Elektrik kaçağı sonu oldu

Olay, Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin'i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Gümüştekin'den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.

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