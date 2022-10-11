Latte’yi bulana 5 bin lira ödül

HAYVAN sever Şeref Acar, kaybolan köpeği için 5 bin lira para ödülü koydu. Denizli'de, kafede baktığı köpeği 5 aylık Latte'nin kaybolduğunu belirten Şeref Acar (52), bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki Eflatun Sokak'ta kafe işleten Şeref Acar'ın 'Kopay' cinsi köpeği, 18 Eylül'de kayboldu. Acar, köpeğini gidebileceği yerlerde aramasına rağmen bulamadı.

YOLDA BULUP SAHİPLENDİM

BUNUN üzerine sosyal medya üzerinden yardım isteyen Acar, sonuç elde edemedi. Köpeğini bulana 5 bin lira para ödülü vereceğini belirten Acar, "Latte'yi yolda bulup sahiplendim. Yavru 5 aylıktı, özellikle çocukları çok severdi, onlarla oynardı. Eşim ve çocuklarım da onu çok severdi, ailemizin bir parçası oldu ancak bir anda kayboldu. Aramadığımız yer kalmadı. Çalındığını düşünüyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP