Eşini katleden koca, cesedi 2 kilometre el arabasıyla taşımış

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan cesedin 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu ortaya çıktı. Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük eşi Sabour Sakhizadeh (22) tarafından elleri koli bandı, ayakları da plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.





Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



Tedbir kararı aldırdığı yabancı uyruklu eşi Sabour Sakhizadeh ile Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Nadia Nori'nin cesedinin eşi tarafından el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı öğrenildi.