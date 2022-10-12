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Haberler Denizli Operatör damat, gelini evinden kepçeyle aldı

Operatör damat, gelini evinden kepçeyle aldı

12.10.2022

Operatör damat, gelini evinden kepçeyle aldı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği gelin Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.
BULDAN ilçesine bağlı Bursa Mahallesi'nde yaşayan ve kepçe operatörü olarak çalışan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya ile dünyevine girdi. Çiftin düğünü öncesi gerçekleşen gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Gelininin baba evine ekmek teknesi olan iş makinesiyle gelen damat İbrahim Acar, gelinle birlikte iş makinesinin kepçesine binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

SEBAHATTİN ALP

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