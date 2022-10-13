Sevgili vahşeti!

Denizli Pamukkale'de önceki gece elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarına atılmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, bir çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Noori'ye (30) ait olduğu belirlendi.



Tutuklanan Sabour Sakhızadeh, ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiği için cinayeti işlediğini itiraf etti.



Polisin yaptığı araştırmada genç kadını öldüren kişinin kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhızadeh (21) olduğu ortaya çıktı. Yakalanan cani sevgili, ifadesinde elleri ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra fare zehiri verdiği Noori'yi ölmeyince boğduğunu itiraf etti.



Katilin, Noori'yi öldürdükten sonra cesedini el arabasıyla 2 kilometre uzaktaki araziye attığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP