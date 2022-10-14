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Haberler Denizli Denizli'de yaşlı adamın sonu acı oldu! Yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı

Denizli'de yaşlı adamın sonu acı oldu! Yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, karayolunun karşına yaya olarak geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

14.10.2022, 08:41

Denizli’de yaşlı adamın sonu acı oldu! Yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı

Son dakika... Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağa yakınında meydana geldi. Şener Bay (36) hakimiyetindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, Denizli'den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşına yala olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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