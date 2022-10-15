Ringo, Çekya’ya döndü

DENİZLİ'DE trafik kazasında yaralanan Çekyalı çiftin köpeğine 2 hafta bakan hemşire Emine Kaplan, Ringo'yu kızları Dana Selbicka'ya teslim etti. Ringo, Selbicka ile Çekya'ya döndü. Denizli Devlet Hastanesi'nde ambulans hemşiresi olarak çalışan Emine Kaplan, 29 Eylül'de ekip arkadaşlarıyla Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale etti. Çekyalı Olga Selbicka (73) ve Milan Selbicky (74) çifti, sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇİFTİN KIZI ÜLKESİNE GÖTÜRDÜ

KARAVANDA terrier cinsi köpeği fark eden Emine Kaplan, hayvanı alarak kontrol amacıyla veterinere götürdü. Kaplan, Çekyalı ailenin de onayıyla bakımını üstlendiği köpeğe 2 hafta evinde baktı. Denizli'ye gelerek, anne ve babasıyla ilgilenen çiftin kızları Dana Selbicka, ülkesine dönüş öncesi Ringo'yu teslim aldı. Aile üyelerinin teşekkür ettiği Kaplan, "Kızları Dana, Ringo'ya baktığım için çok mutlu oldu" dedi.

SEBAHATTİN ALP