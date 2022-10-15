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Haberler Denizli Tadilatı dün tamamlanan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Tadilatı dün tamamlanan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Denizli'de tadilatı dün sona eren 6 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

15.10.2022, 11:27

Tadilatı dün tamamlanan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre; tadilat işlemleri dün tamamlanan apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın tepesinden geceyi aydınlatan alevlere yüksek merdivenli araçlarla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler tamamen söndürüldü.


Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın sonrası binanın çatısında büyük maddi hasar oluştu. Soğutma işlemlerinin tamamlandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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