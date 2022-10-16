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Haberler Denizli 6 katlı binada korkutan yangın

6 katlı binada korkutan yangın

16.10.2022

6 katlı binada korkutan yangın

DENİZLİ'DE 6 katlı apartmanın tadilat işlemleri önceki gün tamamlanan çatısı alev alev yandı. Geceyi aydınlatan alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesindeki 6 katlı apartmanda meydana geldi.

Tadilat işlemleri önceki gün tamamlanan apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın tepesinden geceyi aydınlatan alevlere yüksek merdivenli araçlarla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler tamamen söndürüldü.

SEBAHATTİN ALP

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