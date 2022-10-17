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Haberler Denizli Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde sipariş dağıtımı yaptığı sırada Cansu P. yönetimindeki otomobil ile çarpışan motorkuye Semih Parıltı, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Kazaya şahit olan bir doktorun, sağlık ekipleri gelinceye kadar yaptığı kalp masajıyla hayatta kalan Parıltı olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisinin 12'nci gününde verdiği mücadeleyi kaybeden genç kurye, hayata gözlerini yumdu.

İHA

17.10.2022, 10:22

Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtımı yaptığı esnada otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kurye, yoğun bakımda 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken, Cansu P. idaresindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı.

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı'ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı.

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencecik kalbi 12 gün dayanabildi! Otomobilin çarptığı kurye yaşam savaşını kaybetti...

12 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Semih Parıltı, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Parıltı'nın cenazesi Tavas'ın Horosanlı Mahallesi Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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