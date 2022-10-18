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Haberler Denizli Zehirli pilav itirafı

Zehirli pilav itirafı

18.10.2022

Zehirli pilav itirafı

DENİZLİ'DE, Afganistan uyruklu Nadia Noori'yi (30) fare zehirli pilavla öldüren, el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp yol kenarına atan Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh'in (21), ifadesi ortaya çıktı.

Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, "Olay günü fare zehirli pilav yaptım. Ben az yedim o ise pilavı bitirmiş. Bir süre sonra yatakta nefes almadığını gördüm. Ağzından kan geliyordu.

Yanına yatıp bir süre ağladım. Daha sonra kardeşimi arayarak Nadia'yı öldürdüğümü söyledim" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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