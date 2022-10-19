Böyle anne düşman başına

Denizli'de yaşanan olay 'pes' dedirtti. 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden yerleri tespit edilen suç ortağı sevgililer ve çocuklar, jandarmanın film gibi operasyonuyla Ankara'da saklandıkları bir bağ evinde bulundu. Çal ilçesinin Develler mahallesinde yaşayan Halil E. (45), 7 yıl önce Suriye uyruklu Fatema Alasal (25) ile evlendi. İki çocuğu olan çift 3 yıl önce boşandı. Çocukların velayeti babaya verildi. Fatema Alasal kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema Alasal'dan, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.'nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracatında bulundu.

Kayıp çocuklarıi arama çalışmaları devam ederken, bir hafta önce baba Halil E.'yi telefonla arayan şüpheli, "Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin lira borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim" diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumunu tespit etti.

Titiz bir çalışma yapan ekipler, anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuğu saklandıkları evde buldu. Gözaltına alınan ve Denizli'ye getirilen anne ve suç ortağı olan sevgilisi Halid Elfariz (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edileceği öğrenildi.

SEVGİLİNİN SUÇ KAYDI DA VAR

Yapılan araştırmada annenin Denizli'ye gelerek çocuklarını alıp Ankara'ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı. Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid Elfariz'in 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP