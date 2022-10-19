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Denizli'de korkunç olay: Kocasıyla tartıştı kendini bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda kocasıyla tartışan kadın kendini karnından bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılırken eşi de gözaltına alındı.

İHA

19.10.2022, 10:21

Denizli’de korkunç olay: Kocasıyla tartıştı kendini bıçakladı

Olay, Pamukkale'nin Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kocası H.E. (67) ile aralarında tartışma çıkan B.E. (56), elindeki bıçakla kendini karnından yaraladı. Kocanın ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri bıçakta ve binada inceleme yaparak parmak izi örnekleri aldı.

Yaralı B.E.'nin tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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