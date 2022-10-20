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Haberler Denizli Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Denizli Merkezefendi'de bulunan alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşen 46 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Ayrıca kapanmak üzere olan alışveriş merkezinde meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

20.10.2022, 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 10:45

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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