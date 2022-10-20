Alışveriş merkezinin 3. katından aşağıya düşerek feci şekilde can verdi!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü.