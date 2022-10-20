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Haberler Denizli Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda yalnız yaşayan oğlundan haber alamayan baba, çilingirle dairesine girdi. 26 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba sağlık görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA

20.10.2022, 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 12:35

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Aydoğan Ş.'den (26) haber alamayan babası çilingir çağırdı.

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonrası gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Bir babanın görebileceği en kötü manzara! Uyuşturucu kullanan oğlunun cansız bedenini evinde buldu

Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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