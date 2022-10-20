  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Denizli'de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, oto tamircisi daha önce ailecek tanıştığı kadın sürücünün yardımına gitti ardından yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının çelişkili sözlerinden şüphelenen ekipler, kadını ve oğlunu gözaltına aldı.

İHA

20.10.2022, 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 10:45

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Ekipler yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu belirledi.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.'nin (23) ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi'nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız beden, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Yaşanan olay sonrası ekipler, oto tamircinin aracını ve kadının Goncalı Mahallesine götürdüğü minibüsü detaylı inceleme için oto parka çektirdi.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Oto tamircisin Nazım Cirit'in sır ölümün ardından güvenlik güçleri şüpheli kadın M.T.'nin kocası N.T.'yi ve olay yerine sonradan geldiği belirlenen H.K.'nin de ifadelerine başvurdu.

Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA