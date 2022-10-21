AVM’de feci ölüm

Denizli'de faaliyet gösteren bir AVM'de önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kanlar içinde yerde yatan kadını görenler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini panik ve endişe içinde beklediler. Kısa sürede AVM'ye gelen sağlık ekiplerince, yerde yatan talihsiz kadına müdahale edilse de, hayata tutunamadı.

Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin AVM'deki kamera kayıtlarını inceleyip, Yeliz Yeder Can'ın bir başkası tarafından itilmiş olma ihtimalini araştırdığı öğrenildi.

SEBAHATİN ALP