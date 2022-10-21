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Haberler Denizli Oğlundan haber alamayan babayı kahreden manzara

Oğlundan haber alamayan babayı kahreden manzara

21.10.2022

Oğlundan haber alamayan babayı kahreden manzara

DENİZLİ Pamukkale'de, yalnız yaşayan Aydoğan Ş.'den (26) haber alamayan babası çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonrası gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

SEBAHATTİN ALP

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