Talihsizliğin böylesi

Denizli'nin Babadağ ilçesindebir ay önce evlenen çift, motosikletle yolda seyir halinde ilerlerken aniden karşılarına çıkan taya çarptı. Meydana gelen kazada tay telef olurken, evli çift ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



ÇİFTİN DURUMU AĞIR

Kaza, Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aylık evli olan Murat ve Yıldız Akduğan çifti arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, taya çarpmamak için manevra yapsa da başarılı olamadı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akduğan çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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