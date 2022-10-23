Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı

DENİZLİ'NİN Babadağ ilçesinde, Murat Akduğan'ın (24) kullandığı motosikletin bir taya çarpması sonucu ağır yaralanan eşi Yıldız Akduğan (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Perşembe günü Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akduğan kullandığı plakasız motosiklet ile Babadağ ilçesinden Bekirler Mahallesi'ne giderken, aniden yola çıkan bir taya çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

MOTOSİKLET sürücü Akduğan ile 1 aylık evli eşi Yıldız Akduğan çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız Akduğan çifti, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet hurdaya, dönerken tay ise öldü. Kazada ağır yaralanan Yıldız Akduğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Murat Akduğan'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP