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Haberler Denizli Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde 23 yaşındaki Ferdi B. isimli şahıs, dizüstü bilgisayar çalmak için girdiği emlakçının arabasını da çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık ihbarını alan JASAT ekipleri, şüpheliyi adım adımtakip ederek izini sürdü. Çalıntı otomobili çevredki mısırların arasına terk ederek kaçmaya çalışan F.B., JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

23.10.2022, 15:34

Denizli'de hırsızlık için girdiği emlakçının otomobilini de çalan şüpheli, JASAT'ın sıkı takibinden kaçamadı. Çaldığı aracı tarladaki mısırların arasına süren sabıkalı hırsız, yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Olay, 19 Ekim Çarşamba gecesi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Tefide Madenoğlu'na ait gayrimenkul ofisine giren bir şüpheli, iş yerinde kullanılan 2 alet dizüstü bilgisayarı çalıp kaçarken araba anahtarını fark etti.

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Aldığı anahtar ile iş yerinin önünde park halinde olan 20 AAT 245 plakalı otomobili çalıştıran hırsız, araç ve çaldığı bilgisayarlarla kayıplara karıştı. Emlakçıda meydana gelen hırsızlık ve oto hırsızlığı olayının failini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışma sonucu failin eşkal ve kimliğini belirledi.

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Adım adım takip edilen 23 yaşındaki şüpheli Ferdi B., yakalanmamak için çaldığı aracı Tavas ilçesindeki bir mısır tarlasına sürdü.

Otomobili yaklaşık 2 metre uzunluğundaki mısırların arasına terk ederek kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 12 suç kaydı olduğu tespit edilen Ferdi B., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Gayrimenkul ofisinden çalınan araç ve bilgisayarlarına 3 gün içerisinde geri kavuşan Tefide Madenoğlu büyük sevinç yaşadı.

Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Aracı ve bilgisayarlarını jandarma ekiplerinden teslim alan Madenoğlu, "3 gün önce arabam çalındı. Bu araba benim için çok önemliydi.

Çalındığı zaman çok üzülmüştüm Denizli İl Jandarma Komutanlığından beni arayan görevliler, çalınan aracımın Tavas ilçesinde bulunduğunu söylediler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Jandarma en kısa sürede aracımı bulup bana geri getirdi" dedi.

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