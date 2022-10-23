Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi!

Aracı ve bilgisayarlarını jandarma ekiplerinden teslim alan Madenoğlu, "3 gün önce arabam çalındı. Bu araba benim için çok önemliydi.

Çalındığı zaman çok üzülmüştüm Denizli İl Jandarma Komutanlığından beni arayan görevliler, çalınan aracımın Tavas ilçesinde bulunduğunu söylediler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Jandarma en kısa sürede aracımı bulup bana geri getirdi" dedi.