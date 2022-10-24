Çaldığı arabayı tarlaya sakladı ama JASAT’tan kaçamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 48 yaşındaki Tefide Madenoğlu'na ait gayrimenkul ofisine giren bir şüpheli, iş yerinde kullanılan 2 adet dizüstü bilgisayarı çalıp kaçarken araba anahtarını fark etti. Aldığı anahtar ile iş yerinin önünde park halinde olan otomobili çalıştıran hırsız, araç ve çaldığı bilgisayarlarla kayıplara karıştı.



MISIR TARLASINA SÜRDÜ

Şikayet üzerine emlakçıda meydana gelen hırsızlık olayının failini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışma sonucu failin eşkal ve kimliğini belirledi. Adım adım takip edilen 23 yaşındaki şüpheli Ferdi B., yakalanmamak için çaldığı aracı Tavas ilçesindeki bir mısır tarlasına sürdü. Otomobili yaklaşık 2 metre uzunluğundaki mısırların arasına terk ederek kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Çalınan araç ve bilgisayarlarına 3 gün içerisinde geri kavuşan Tefide Madenoğlu büyük sevinç yaşadı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

12 suç kaydı olduğu tespit edilen Ferdi B., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aracı ve bilgisayarlarını jandarma ekiplerinden teslim alan Madenoğlu, "3 gün önce arabam çalındı. Bu araba benim için çok önemliydi. Çalındığı zaman çok üzülmüştüm Denizli İl Jandarma Komutanlığından beni arayan görevliler, çalınan aracımın Tavas ilçesinde bulunduğunu söylediler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Jandarma en kısa sürede aracımı bulup bana geri getirdi" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP