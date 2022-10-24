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Haberler Denizli Denizli'de kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni evinin karşısındaki metruk evde bulundu

Denizli'de kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni evinin karşısındaki metruk evde bulundu

Denizli’de kayıplara karıştığı için 2 gün boyunca aranan 66 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni, evinin karşısındaki metruk bulundu.Talihsiz adamın binanın önünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

24.10.2022, 09:15

Denizli’de kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni evinin karşısındaki metruk evde bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel (66), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çetinel'den bir süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aile yakınları çevrede yaptığı aramada Çetinel'e ulaşamadı.

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile, Çetinel'in evinin önünden birkaç defa geçtiği görüldü. Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel'in cansız bedenini Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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