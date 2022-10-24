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Haberler Denizli Denizli’de su kesintisi! O ilçede yaşayanlar dikkat!

Denizli’de su kesintisi! O ilçede yaşayanlar dikkat!

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından yapılan duyuruda, içme suyu depo bağlantı hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 25 Ekim 2022 Salı günü Bekilli ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gideceğini açıkladı.

İHA

24.10.2022, 10:00

Denizli’de su kesintisi! O ilçede yaşayanlar dikkat!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Bekilli ilçesi içme suyu depo bağlantıları hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Bu çerçevede, 25 Ekim Salı günü saat 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Bekilli ilçesi Kutlubey, Deşdemir ve Çamköy mahallelerinde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği ve çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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