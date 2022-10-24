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Haberler Denizli Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine çakıldı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine çakıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçarak çakılıp kaldı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

İHA

24.10.2022, 10:12

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine çakıldı

Korkutan kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki M.A. idaresindeki 09 DZ 513 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç hızlı bir şekilde bir evin bahçesine çakıldı.

Kaza sonrası sesi duyan vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye ekip sevk edilirken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen ekipler kısa süre sonra otomobili düştüğü yerden çıkardı.

Kaza anında bahçede kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

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