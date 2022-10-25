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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! 2 kişinin içinde olduğu araç ana yoldan takli yola yuvarlandı

Denizli'de korkunç kaza! 2 kişinin içinde olduğu araç ana yoldan takli yola yuvarlandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada ana yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet, yuvarlanarak tali yola düştü. Yan yatan araçta sıkışan yaralı sürücüyü, itfaiye ekipleri canla başla uğraşarak kurtardı.

İHA

25.10.2022, 16:46

Denizli’de korkunç kaza! 2 kişinin içinde olduğu araç ana yoldan takli yola yuvarlandı

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Saklıgöl yolunda seyir halinde olan A.Y. idaresindeki kamyonet, henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, yuvarlanarak tali yola yan devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan sürücü A.Y. kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü ile kazadan hafif yaralı olarak kurtarılan yolcu S.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kamyonette büyük maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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