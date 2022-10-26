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Haberler Denizli Helalleşmeye giden abi kardeş kazada hayatını kaybetti

Helalleşmeye giden abi kardeş kazada hayatını kaybetti

Denizli’de kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almak için giden 68 yaşındaki ağabey ve 63 yaşındaki kardeşi, geçirdikleri kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

İHA

26.10.2022, 12:54

Helalleşmeye giden abi kardeş kazada hayatını kaybetti

Kaza; Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Mustafa Demiryay (68), kardeşi Ali Demiryay (63) ile beraber akrabalarından helallik almak için otomobille yola çıktı.

Ali Demiryay'ın kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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