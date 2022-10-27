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Denizli'de feci kaza! Tırla kargo kamyonu çarpıştı

Denizli Pamukkale'de yem yüklü tır ve kargo kamyonun feci şekilde çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlardan sağ çıkan iki sürücü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

27.10.2022, 15:52

Denizli’de feci kaza! Tırla kargo kamyonu çarpıştı

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya - Muğla Karayolu'nda seyir halinde olan A.K. idaresindeki kargo kamyonu, M.A. kontörlündeki yem yüklü tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, yem yüklü tır ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, trafiği durdurduktan sonra sıkışan yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı. Bir süre tek taraflı geçiş sağlanan yol, araçların kaldırılmasıyla beraber tekrar trafiğe açıldı. Yola dökülen yem çuvalları ve kargolar görevliler tarafından toplanarak muhafaza altına alındı. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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