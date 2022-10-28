Akköy Stadı hizmete açıldı

Pamukkale'yi spor ilçesi yapmak için çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi, bu hedef doğrultusunda önemli bir projeyi daha tamamladı. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı'nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Denizli 1. Amatör Küme'de yer alan Akköy Musabeyspor ile Honazspor arasında oynanan maçtan önce düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı ve Pamukkale Kaymakam Vekili Dr. Adem Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, Denizli amatör spor camiasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı'nın açılışı Bartın Amasra'daki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden maden işçileri için saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Türkiye'de spor denilince akla gelen belediyelerden birisi olmaya devam edeceğiz" diyerek, Pamukkale'yi bir spor ilçesi haline getirerek, gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.





FIFA STANDARTLARINDA TESİS

Başkan Avni Örki, "Akköy Stadı, seçim dönemi öncesinde Pamukkale için hayal ettiklerimiz arasındaydı. Akköy, Pamukkalemize 2 km uzaklıkta ve spor ile turizmi birleştirmek istedik. Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalimizi ve verdiğimiz bir sözü gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce burada bulunan toprak sahanın yerine, FIFA standartlarına uygun zemine sahip muhteşem bir stat inşa ettik. Nizami ölçülerde ve resmi müsabakaların oynanabileceği nitelikte olan bu stadımızı en kısa sürede tamamladık. Yaklaşık maliyeti 9 milyon TL olan stadımızda soyunma odaları ve diğer bölümler yapılırken yeni tribünler de inşa edildi" dedi.



DENİZLİ'YE HİZMET EDECEK

Başkan Örki şöyle konuştu: "Akköy Stadı 600 kişilik tribünü, modern soyunma odaları, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri ile Denizli amatör futbol camiasına kazandırıldı. Bu önemli eser tüm Denizli'ye hizmet verecektir. Böylesine önemli bir tesisi ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Pamukkale Belediyespor çatısı altında 317 sporcumuz 15 farklı branşta spor yaşamlarını sürdürüyor. 8 branşta 26 sporcumuz milli takımlarda görev yapıyor. Pamukkale Belediyespor her branşta sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Sadece geçtiğimiz yaz, spor kurslarına 24 farklı branşta 5 bin öğrenci katıldı. Kışın da bunu sürdürelim dedik. Şuan itibariyle 3250 öğrencimiz spor kurslarına devam ediyor. Türkiye'de spor denilince akla gelen belediyelerden birisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Pamukkale sadece turizm ve tarımla değil spora verdiği ve yetiştirdiği sporcularla da ön planda yer alacak. Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı hem ilçemize hem de ilimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.





PAMUKKALE BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİLER

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Spor tesisleri anlamında Denizli'miz kendisini tamamlamış durumda. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu stadımızı gördüğümüzde tesisleşme anlamında nereye geldiğimiz gözümüzün önüne seriliyor. Bu noktada tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporla ilgili çok geniş imkanlar, tesisler kazandırıldı. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÇOK BÜYÜK BİR İMKAN

BAŞKAN Zolan, "Stadımız gençlerimizin geleceğe hazırlanması konusunda çok büyük imkanlar sağlayacak. Tesisimizin başta Akköye ve Pamukkale'ye olmak üzere Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı'nın açılışı dualarla yapıldı.