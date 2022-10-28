Aktepe Sosyal Tesisleri’ne büyük ödül

Pamukkale Belediyesi önemli bir ödüle daha kavuştu. Ankara'da "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla yapılan "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Gençlik, Spor ve Yazılım kategorisinde, Aktepe Sosyal Tesisleri "Genç Belediye Ödülü"ne layık görüldü.



FESTİVALE DAMGASINI VURDU

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından büyükşehir ile ilçe belediyelerinin katılım sağladığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"ne Pamukkale Belediyesi adeta damgasını vurdu. "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen festivalde projeler de yarıştı. Pamukkale Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Aktepe Sosyal Tesisleri, Başkent'te yapılan değerlendirme sonunda "Gençlik, Spor ve Yazılım Kategorisi"nde "Genç Belediye Ödülü"ne layık görüldü.



■ SEBAHATTİN ALP

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