Belediye çalışıyor Güney gelişiyor

Geleceğe emin adımlarla ilerleyen Güney'in her alanda kalkınması için geceli gündüzlü çalışan Güney Belediyesi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yatırımlarla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençliğin geleceğine yönelik, hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi destekleyen projeleri hayata geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyor.





ULAŞIM BEDAVA

Türkiye'de ulaşımın bedava olduğu tek ilçede Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin ilk ilçe yüzme havuzu ve fitness salonunu inşa eden Ayhan, bu hizmeti de halkına bedava veriyor. Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, sosyal hizmetlerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 8 yıldan bu yana ulaşımın bedava yapıldığı ilçede bu kez yaptırdığı kapalı yüzme havuzu ve fitness salonuyla bu hizmeti yine vatandaşlarına ücretsiz veriyor. "2020 yılında inşaatına başlayıp 2021 yılında hizmete aldığımız 1200 metrekarelik bay bayan çocuk kapalı yüzme havuzumuzu halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizde yaşayan herkesin yüzme öğrenmesine olanak sağladık" diyen Belediye Başkanı Halil Ayhan, "Yüzme havuzuna ulaşım belediye tarafından karşılanıyor. Kursiyerlerimize yüzmeyi öğreterek spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Her yıl yüzlerce insanımıza yüzme sporunu öğretiyor, fitness salonlarımızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız tüm hizmetler 'önce insan' odaklı hizmetlerdir" dedi.



BÜYÜK PROJELERE DEVAM

TOKİ ile toplu konut hamlesini başlatan Güney Belediyesi, 118 konut inşaatı ve altyapı çevre düzenlemesi yapım işini 12 Aralık 2020 tarihinde başlattı. Başkan Ayhan, "Çalışmada sona gelindi, inşaatalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri yapılmaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde konut teslimlerini yapacağız" dedi. Başkan Ayhan, ilçenin çehresini değiştirecek projenin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.







İLKLERİ YAŞATIYOR

GÜNEY Belediye Başkanı Halil Ayhan, "13 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 40 kişi kapasiteli 'Menderes 1' isimli tekneyi Cindere Baraj Göletinin serin sularına indermek nasip oldu. Güney Belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. İlçemizin ve Güney Şelalemizin güzelliklerini tekne seyahatimiz ile tanıtmaya devam ediyoruz" dedi.



ŞEHİR OTELİ

"Haziran ayında ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacak olan 17 odalı bir şehir oteli inşaatına başladık" diyen Başkan Ayhan, "Yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. İnşaat aşamalarında sona gelindi. Yeni yıla kadar bitirip teslim edilecek otelimiz ilçemizin tek oteli konumunda olacak. Güney Şelale manzaralı otelimizde amacımız şehir dışından gelen misafirlerimizin ve sporcularımızın rahat ve konforlu bir şekilde konaklamalarını sağlamaktı. İlçemizin büyük bir eksiğini tamamladık. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.