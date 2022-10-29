Çameli’nden tezgahlara lezzet yolculuğu... Tadı kabuğuna sığmıyor

Pazarda kuru kabuklu yerli cevizin kilogramının 70 TL'den satıldığı belirten Ayten, "Çameli bölgesinde ceviz üretiminde güzel bir rekolte var. Cevizimizin bu yıl bol olmasının yanında, kalitelisi de iyi durumda. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Satışlarımızda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Ceviz bu yıl değerinde alınıp satılıyor. Biz Çameli ilçesine kurulan pazarlara gelip ceviz satıyoruz. Türkiye'de ceviz dediğiniz zaman akla ilk Çameli cevizi gelir" diye konuştu.