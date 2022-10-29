Dayısına kızdı, silahıyla dehşet saçtı

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde drift attığı nedeniyle kendisini uyaran dayısına öfkelenen yeğen, aracının plakalarını söküp maske taktıktan sonra dehşet saçtı.

19 SUÇ KAYDI VAR

GERİ dönüp içinde dayısının olduğunu düşündüğü otomobile ateş açan yeğen, 14 yaşındaki kuzeninin katili olmaktan kıl payı kurtuldu. Dayısı Uzeyir Ş'nin uyarısı üzerine sinirlenen ve dehşet saçan Şamat U. (20), kısa sürede yakalandı. Karakola götürülen Şamat U.'nun 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi sonrasında adliyeye çıkarılan şüpheli, 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP