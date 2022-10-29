Gübre yüklü tır yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü!

YOL SAATLERCE KAPALI KALDI

Yolda önlem alan güvenlik güçleri, trafik akışını diğer yollardan sağladı. Yerdeki çuvalların toplanması için zamanla mücadele eden ekipler, saatlerce süren çalışmanın ardından çuvalları bulunduğu yerden kaldırdı.

Hasar oluşan tır ise vinç yardımıyla yolda kaldırılarak götürüldü. Kapanan yol saatler sonra tekrardan trafiğe açıldı.