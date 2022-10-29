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Haberler Denizli Gübre yüklü tır yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü!

Gübre yüklü tır yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü!

Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen kaza, İlhan D. yönetimindeki gübre dolu tırın kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kontrolden çıkan tır yan yatarak tüm yolu kapatırken, yüzlerece gübre çuvalı etrafa saçılarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan, güvenlik güçleri kapanan yoldaki trafik akışını yeniden düzenlemek için saatlerce süren çalışmalar gerçekleştirdi.

İHA

29.10.2022, 16:04

Denizli'nin Çardak ilçesinde gübre yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu devrilerek yolu tamamen kapattı. Sürücünün yaralandığı kazada ekipler uzun uğraşlar sonucu çuvalları toplayarak yolu trafiğe açtı.

Gübre yüklü tır yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü!

Kaza, Çardak ilçesine bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Afyonkarahisar Yolu üzerinde Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İlhan D. idaresindeki gübre yüklü 20 AG 979 plakalı tır, kontrolden çıkması sonucu yan yatarak yolu tamamen kapattı.

Çuvalların yola saçıldığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Gübre yüklü tır yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü!

YOL SAATLERCE KAPALI KALDI
Yolda önlem alan güvenlik güçleri, trafik akışını diğer yollardan sağladı. Yerdeki çuvalların toplanması için zamanla mücadele eden ekipler, saatlerce süren çalışmanın ardından çuvalları bulunduğu yerden kaldırdı.

Hasar oluşan tır ise vinç yardımıyla yolda kaldırılarak götürüldü. Kapanan yol saatler sonra tekrardan trafiğe açıldı.

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