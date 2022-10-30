Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğula araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla tarladan kaldırıldı.