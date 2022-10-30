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Haberler Denizli Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleşen kazada, kontrolden çıkıp taklalar attıktan sonra tarlaya uçarak durabilen otomobilin içindeki anne-oğul yaralandı. Ters duran aracın içine sıkışan Sıdıka M. ile yolcu konumundaki Eren M., itfaiye erlerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA

30.10.2022, 13:02

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp, tarlada ters dönen otomobildeki anne ile oğul yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Edinilen bilgiye göre; Hasköy Mahallesi'nden Sarayköy içesine doğru seyir halinde olan Sıdıka M. idaresindeki 09 PJ 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı.

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Tarlaya uçarak ters duran aracın içerisinde bulunan sürücü anne Sıdıka M. ile yolcu konumundaki oğlu Eren M. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğula araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla tarladan kaldırıldı.

Anne oğlun acı yolculuğu... Tarlaya uçan otomobilde sıkıştılar!

Öte yandan, hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki Eren M. vücudunun bazı noktalarında kırık olduğu, anne Sıdıka M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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