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Haberler Denizli Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Denizli'den Antalya istikametine gitmekte olan İsmail K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü, taklalar atarak yan yatan aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

İHA

31.10.2022, 10:38

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kavşakta kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Kaza, Acıpayam-Antalya karayolundaki Yumrutaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya istikametine ilerleyen İsmail K. idaresindeki 20 ZZ 695 plakalı otomobil, Yumrutaş Kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Araç taklalar atarak, yol kenarında yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Olay yerine gelen Acıpayam İtfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmalar sonrası yaralı sürücü, sağlık ekibine teslim edildi.

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İsmail K., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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