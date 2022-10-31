Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü demir yığının içinde sıkıştı!

Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İsmail K., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.