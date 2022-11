Şehit babasından yürek sızlatan not

1997 yılında Hakkari'de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in kabrine ailesi tarafından bırakılan not okuyanları duygulandırıyor. 9 Kasım 1975'te Kayseri'de, Denizli'de büyüyen Zeynep ve Kadir Kepenek'in oğulları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, 16 Haziran 1997'de görev yaptığı Hakkari'nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma esnasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehit haberi başta Denizli olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli Asri Mezarlıkta şehitliğe defnedildi. Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in adı daha sonra Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir caddeye verildi. Aradan geçen yıllara rağmen acılarını yüreklerinde yaşayan şehit ailesi, oğullarının mezarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit oğullarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek



EN ANLAMLI KUTLAMA

Mezarlığa şehitleri ziyarete giden vatandaşlar, şehitlere bir yandan dua ederken, bir yandan da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in ailesinin bıraktığı notu okuyarak, duygusal anlar yaşadı. Asri Mezarlığa giden vatandaşların çoğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Birçok vatandaş, "Günün en anlamlı kutlaması olmuş" yorumlarında bulundu.



"HAKKINIZ ÖDENMEZ"

Şehit babası Kadir Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında oğlunun mezar taşına kendi el yazısıyla bir not bıraktı ve "Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

SEBAHATTİN ALP