Asitli kıskançlık

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olay akıllara Şarkıcı Bergen'in kıskanç kocasını akıllara getirdi. Bu kez olay kadınlar arasında yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne gelen Dilek Y. isimli kadın, üniversitede beraber okuduğu arkadaşı ve bir başka kadın personelle tartıştıktan sonra tehditler savurarak binadan ayrıldı.

Öfkeden gözü dönen kadın tanınmamak için peruk takarak ve kıyafetini değiştirerek bir saat sonra geri geldi. Dilek Y. yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Çiftçi'ye ve mesai arkadaşı Aslı Yılmaz'a dökmeye başladı. Daha sonra elindeki şişeyi fırlatan Dilek Y. binadan koşarak uzaklaştı. Ellerinden ve yüzlerinden yaralanan 2 kadın personel hastaneye kaldırıldı.





SALDIRGAN GÖZALTINDA



Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı. Yaralıların olaya şahit olan iş arkadaşları ise kısa süreli şok geçirdi. Yaralı kadınların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve aralarında kıskançlık yüzünden bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP