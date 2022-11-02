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Haberler Denizli Denizli’de su kesintisi

Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 5 mahallenin bir kısmında su kesintisine gidileceği açıklandı.

İHA

02.11.2022, 14:08

Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 03 Kasım 2022 Perşembe günü Şemikler, Gümüşçay, Gültepe, Alpaslan ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları ve çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

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