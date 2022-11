Fedakar annelerin savaşçı çocukları

Fedakar annelerin evlatları için yapamayacağı hiçbir şey yok... Manisa'da 24 haftalıkken 710 gram olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Arden, yaşam savaşını kazandı. 130 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören küçük savaşçı, 3 kilo 250 gram olarak hastaneden taburcu edildi. Denizlili 13 yaşındaki Rıdvan da annesinin böbreğiyle ikinci kez hayata merhaba dedi. İki ayrı hikayede iki anne de oğulları için fedakarlıklarıyla yürekleri ısıttı.



4 AYLIK MÜCADELEYİ KAZANDI

Manisalı Aykıran çifti, yıllarca bebek özlemi çekti. Onların umutlu bekleyişi bir gün ikiz bebek haberiyle taçlandı. Seda Aykıran aşılama yöntemiyle ikiz bebeklerine hamile olduğunu öğrendi. Ancak 6 aylık hamile olan Seda Aykıran bir gün evde rahatsızlandı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiz bebekler sezaryenle alındı ve Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye tedavi için gönderildi. Çocuklarına Aren ve Arden ismini veren Seda-Ahmet Aykıran çifti, her gün Manisa'dan Salihli'ye bebekleri için gitmeye başladı. Ancak 690 gram doğan Aren yaşama 5 gün tutunabildi. 710 gram olarak dünyaya gelen Arden ise 130 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Anne Seda Aykıran, savaşçı oğlu için güçlü kaldı. 4 aylık mücadelenin ardından yaşama tutunan Arden, taburcu olup anne kucağına kavuştu. Anne Seda Aykıran, "Anne olmayı çok bekledim, çok istedim. Benim oğlum da tam bir savaşçı çıktı. Çok zor günlerdi, her gün trenle Salihli'ye gidip geldim. Onun yaşama tutunacağını hissetmiştim, onunla birlikte ben de mücadele verdim ve kazandık. Şimdi kucağımda ve dünyanın en mutlu insanı benim" dedi.





İKİNCİ KEZ EVLADINA CAN OLDU

Bir diğer mutlu sonla biten hikaye de Denizli'de yaşandı. Denizli'de Gümüşler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Rıdvan Çiftçi'ye 6 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Diyalizle yaşamını sürdürmeye çalışan Rıdvan'ın annesi Nazife Çiftçi de oğlunun tedavi sürecinde en büyük destekçisi oldu. Ancak zaman içinde küçük Rıdvan için diyaliz de çare olmadı. Doktorlar küçük çocuğa böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Anne Nazife Çiftçi oğlunun yaşaması için böbreğini vermek istedi, testler yapıldı ve böbrek uyumlu çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan böbrek nakli ile anne Nazife Çiftçi oğluna ikinci kez can oldu. Doktorlar yaptıkları kontrollerde nakledilen böbreğin vücuda iyi uyum sağladığını belirledi. Anne Nazife Çiftçi, "O benim canım kanım. Oğluma ikinci kez can olmak tarif edilemez bir mutluluk" dedi. Rıdvan da, diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Annesi sayesinde hayata tutunduğunu anlatan küçük Rıdvan, "Anneme ne kadar dua etsem az. Onun sayesinde buradayım. Diyaliz görmeyeceğim, koşup oynayabileceğim" diye konuştu.

NERMİN UÇTU