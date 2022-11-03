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Haberler Denizli Filmleri aratmayan olay! Kuaför dükkanını silip sonra soyan titiz hırsız yakalandı

Filmleri aratmayan olay! Kuaför dükkanını silip sonra soyan titiz hırsız yakalandı

Denizli’de yaşanan hırsızlık olayında kazağından kestiği parçayı maske yapan şahıs mutfaktan aldığı bezle her yeri en ince ayrıntısına kadar sildi ardından 2 saatte 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çaldı. Titiz hırsız yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

İHA

03.11.2022, 11:02

Filmleri aratmayan olay! Kuaför dükkanını silip sonra soyan titiz hırsız yakalandı

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaklaşık 1 buçuk ay önce meydana gelen olayda, yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmından kestiği parçayı maske yapan hırsız, açık olan pencereden kuaför dükkanına girdi. Mutfaktan aldığı bezle ilk başta dokunduğu pencereyi defalarca temizleyen hırsız, daha sonra 2 saat boyunca 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çaldı. Dokunduğu her yeri de en ince detayına kadar silen hırsız, arkasında iz bırakmadan dükkandan ayrıldı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Çalışanların dahi şok olduğu olay sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Fahri B. olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra şüpheli ekipler tarafından yakalanarak karakola getirildi. Burada ifadesi alınan ve sabıkasının kabarık olduğu öğrenilen Fahri B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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