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Haberler Denizli 42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 40 avcı kontrol edildi. Yasadışı avlanarak 42 su kuşunu vurdukları tespit edilen 5 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

05.11.2022, 17:11

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma Bot Timi ile av koruma ve kontrol faaliyetinde 40 avcı kontrol edildi.

42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapıldı.

42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü, Çivril Jandarma Bot Timi, DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan'ın koordinasyonunda 5 Kasım 2022 tarihinde Çivril ilçesi Işıklı- Gökgöl de yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine 1 Dron, 1 Bot, 4 araç ve 13 personel katıldı.

42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

Faaliyette 40 avcı kontrol edildi. Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapılarak, 4 adet av tüfeğine, 2 adet ses cihazı ve 42 adet su kuşuna el konuldu.

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