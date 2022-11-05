42 su kuşunu vurdular! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü, Çivril Jandarma Bot Timi, DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan'ın koordinasyonunda 5 Kasım 2022 tarihinde Çivril ilçesi Işıklı- Gökgöl de yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine 1 Dron, 1 Bot, 4 araç ve 13 personel katıldı.