  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Denizli'de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkıştığı yerde baygın halde yatan ağır yaralı sürücüye ilk müdahale ise olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa süre sonra itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle, ağır yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

05.11.2022, 12:46

Denizli Merkezefendi ilçesinde, seyir halinde olan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışıp bayılan sürücünün ilk yardımına vatandaşlar koştu.

Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Çevre Yolunda ilerleyen B.A. idaresindeki 07 AUM 93 plakalı hafif ticari araç ile C.E. yönetimindeki 20 AHR 821 plakalı kamyonet Pamukkale Kavşağına yakın noktada çarpıştı.

Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına, kamyonet ise zikzaklar çizerek orta refüje savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI
Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışıp baygın halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra bölgeye giden sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürücüyü ve C.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Hurdaya dönen her iki araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine araç geçişine kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

Öte yandan; araçta sıkışan sürücünün durumu ağır, kamyonet sürücüsünün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA