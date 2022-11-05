Denizli’de kritik dakikalar! Ölüm kalım mücadelesi verildi!

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI

Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışıp baygın halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra bölgeye giden sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürücüyü ve C.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.