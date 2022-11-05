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Denizli'de lüks araç bankaya daldı!

Denizli’de kontrolden çıkan lüks aracın sürücüsü, özel bir bankanın şubesine daldı. Cam kaplamayı kırarak bankanın içerisine kadar giren araç, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İHA

05.11.2022, 13:01

Denizli’de lüks araç bankaya daldı!

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli kent merkezi halinde olan lüks araç, Gümüşler Kavşağı'na geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürekli bir şekilde yolun sağındaki banka şubelerine doğru ilerleyen araç, özel bir katlım bankasına ait sanayi şubesinin camına çarptı.



Camı parçalayan lüks araç, banka şubesinin içerisine kadar girerek durabildi. Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın dış cephesine zarar veren araç, çekici yardımıyla banka şubesinden çıkartıldı. İhbar üzerine alarma geçen ekipler, camı kırılan banka şubesi önünde güvelik önlemi aldı.

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