Otomobil bankaya daldı

Denizli kent merkezine seyir halinde olan lüks araç, dün sabah Gümüşler Kavşağı'na geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak özel bir bankaya ait sanayi şubesine daldı. Camı parçalayan lüks araç, banka şubesinin içerisine kadar girerek durabildi. Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın dış cephesine zarar veren araç, çekici yardımıyla banka şubesinden çıkarıldı. İhbar üzerine alarma geçen ekipler, camı kırılan banka şubesi önünde güvelik önlemi aldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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