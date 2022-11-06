Ucuza ev sahibi olmak istediler dehşeti yaşadılar! ’Tehdit edip dövüyorlar’

"ESKİ MÜTEAHHİT EVLERİMİZDEN ÇIKMIYOR VE GELENLERE İSE KÜFÜR EDİP DÖVÜYORLAR"

İnşaat sürecinde ortaya çıkan ve tespiti yapılan bir takım olumsuzluklar nedeniyle yüklenici firma ile mahkemelik olduklarını anlatan Yığın, bir an önce evlerine kavuşmak isteyen üyelerin eski kooperatif yönetimi yerine kendilerini göreve seçtiğini anlattı. İnşaatın güvenliğini sağlamak için geldikleri şantiyede beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını kaydeden Yığın, yaşananları şöyle anlattı:

"Yapacak olduğumuz analize eski müteahhidin adamları yanımıza gelip bize sözlü tehditler savurdu. Tehditlerin ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine yüklenici firmadaki şahıslar, bizle birlikte olay yerine gelen polisleri de darp etmeye başladılar. Biz evlerimize girmek istiyoruz. Bu evler bizim ve bunların paralarını da verdik. Şu anda mahkemelik olduk. 4 kişi saldırıya uğradık. Şu anda bizim zilyedimize bir tecavüz var. Eski müteahhit evlerimizden çıkmıyor ve gelenleri ise küfür edip dövüyorlar. Normalde 2022 yılının aralık ayında bu evlere girilmesi gerekiyordu. Şu anda yüzde 28'i tamamlanmış. İnşaatımız 7 bloklu, 3 buçuk blok yüzde 28 seviyesindedir. Geri kalan 3 buçuk blok temeli açılmamış durumdadır. Bu evler bizim, yarım kalan evlerimizi bitirebilmek için inşaatın bize teslim edilmesini istiyoruz. Bu konuda yetkililerin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz."