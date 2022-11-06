Ucuza ev sahibi olmak istediler dehşeti yaşadılar! ’Tehdit edip dövüyorlar’

Denizli'de aralarında farklı meslek gruplarından üyelerin bulunduğu 212 kişi, uygun fiyata ev sahibi olabilmek için 2020 yılında Uzkent Seçkinevler Yapı Kooperatifi'ni kurdu. Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde bir arsa satın alan kooperatif yönetimi, konutların inşası için anlaştığı E.A. ve Y.A. kardeşlere ait yüklenici müteahhitlik firmasıyla sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmeye göre 30 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi gereken 7 bloklu sitenin inşaatı çok yavaş ilerlemesinin yanı sıra bazı blokların temeli dahi atılamadı. 350 bin TL'ye ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan kooperatif üyeleri, yüklenici firmanın pandemi ve küresel ekonomik gelişmeleri gerekçe göstermesi nedeniyle 122 bin 500 TL daha ek ödeme yaptı.